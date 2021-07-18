محافظ الجيزة يقود حملة لإعادة الانضباط بشارع ناهيا

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قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملة مكبرة لإعادة الانضباط بشارع ناهيا بحي بولاق الدكرور شملت رفع كافة التعديات على الطريق العام من إشغالات للمحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين وتنظيم تواجد مواقف السرفيس بمحيط مواقع أعمال محور الفريق كمال عامر(ترعة الزمر) وتقاطعه مع شارع ناهيا، لتحسين الحركة المرورية وضبط مخالفات السيارات.



خلال الجولة وجه المحافظ بتحسين الحاله العامة لكوبري المشاة بناهيا وإزالة أي اشغالات للباعة الجائلين وإضاءته بالشكل اللائق ورفع أي مخلفات بمحيطه وتخصيص عمال نظافة ودوريات للإشغالات للمرور الدوري لمنع تكرار التعديات.



كما وجه رئيس حي العجوزة بإزالة شادر لبيع الأضاحي مقام بالمخالفة بالشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. كما شهدت الجولة تفقد عددا من المواقع المحيطة بالأعمال الإنشائية الخاصه بمحور الفريق كمال عامر بمناطق الزمر وناهيا للوقوف على عددا من الإجراءات لتسهيل الحركة المرورية بتلك القطاعات الحيوية وإزالة أي معوقات.