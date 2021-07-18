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أوقاف سوهاج : 6855 مسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى

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أوقاف سوهاج : 6855 مسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى أوقاف سوهاج : 6855 مسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى

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أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، تخصيص 6855 مسجدا بمختلف مدن وقرى المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى.

وأكد الشيخ على محمد طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج- في تصريحات له اليوم- على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من ، مشيرا إلى أن الضوابط تتمثل في: صلاة العيد في المساجد الكبرى فقط التي تقام بها صلاة الجمعة، وعدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات، لافتا إلى ضرورة ارتداء المصلين للكمامة، واصطحاب المصلية الشخصية قبل دخول المسجد، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

أشار طيفور إلى فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق، وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، مشيرا إلى عدم السماح باصطحاب الأطفال.

المصرى اليوم

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