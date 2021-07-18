أهالي بمركز الشهداء لمحافظ المنوفية : نشهد مشروعات في جميع القطاعات

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التقي اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بوفد من أهالي مركز ومدينة الشهداء، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحي، وتقديم الشكر على جهوده المبذولة على أرض الواقع وكذا متابعته المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في كل القطاعات التي يتم تنفيذها بكافة قرى المركز.



أكد الوفد على أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري تساهم في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين في الريف والحضر، سواء في توزيع الموارد أو توافر الخدمات، ما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة للأهالي وتحسين حالتهم الاجتماعية والإقتصادية من خلال إضافة مصادر رزق جديدة لهم.



في نهاية اللقاء استمع محافظ المنوفية لعدد من الشكاوي المتنوعة لأهالي المركز، حيث وعدهم المحافظ ببحث شكواهم والعمل على حلها، هذا وقد أعرب المواطنون عن سعادتهم باهتمام المحافظ بهم والاستجابة الفورية لمطالبهم ولقائهم اليوم لاتخاذ إجراءات عاجلة في سبيل حل شكواهم.



فيما أكد محافظ المنوفية على القيادة السياسية تولي اهتماما كبيراً بتنفيذ المبادرة لما لها من أهمية قصوى في تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية في كافة القطاعات الخدمية وتطوير حياة الإنسان إلى الأفضل، فضلاً عن التأكيد على مواكبة جهود التنمية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل للمبادرة الرئاسية لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات .