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وكيل صحة السويس يتفقد طوارئ المستشفى العام

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وكيل صحة السويس يتفقد طوارئ المستشفى العام وكيل صحة السويس يتفقد طوارئ المستشفى العام

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تفقد الدكتور إسماعيل ‏الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، مستشفى السويس العام أقسام (طوارئ الباطنة وطوارئ الجراحة). ‏وقد أعلن رفع حالة الطوارئ القصوى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات حيث تفقد الطوارئ (الجراحة والباطنة) وتأكد من تواجد الأطباء والتمريض والفريق الطبي بالكامل والتأكد من وجود ‏جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتلك الأقسام.

وأكد على إدارة المستشفى التزام الفريق الطبي بالمواعيد والنوبتجيات خلال فترة الاجازة وذلك لأهمية أقسام ‏الطوارئ في تلك الأيام لأنها أيام إجازة حيث إن محافظة السويس تعتبر في موقع متميز وعلى عدة طرق رئيسية فيجب أن تكون المستشفى مستعدة بكامل طاقتها لاستيعاب أي قد تحدث لا قدر الله.

رافق الحفناوى في الجولة الدكتور عبدالله مدير المستشفى وتفقد خلال الجولة الأقسام واطمأن على المرضى بها وأكد على النظافة والالتزام بتعليمات الأمن وتقديم الخدمة الطبيه على أعلى مستوى.

المصرى اليوم

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