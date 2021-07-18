المنوفية : رفع درجة الاستعدادات القصوى بالقطاعات الحيوية

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شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة بنطاق المحافظة في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى، مؤكدا إلغاء كافة الأجازات والراحات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة واستمرار عمل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لرصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة لتوفير الحلول المناسبة، تيسيرا على المواطنين، موجها رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالإستمرار في التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورنا، في إطار خطة الدولة لمواجهه الفيروس حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



كما وجه المحافظ وكيل وزارة الأوقاف بضرورة التشديد على الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم داخل المساجد التي تقام فيها صلاة العيد، مع ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوزارية وإلزام المصلين باصطحاب سجادة الصلاة الشخصية وارتداء الكمامات الطبية، فيما وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بفتح كافة المجازر لإستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان، مشددا بحظر ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع أو خارج المجازر المعتمدة لضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحي وحفاظاً على البيئة، فضلا عن تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين والشئون الصحية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين.



كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الالتزام بخطة عمل المخابز ومواعيد التشغيل لضمان عدم توقفها أثناء عطلة العيد والتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات، وكذا المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين.



فيما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز اقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطواري لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، كما شدد على رفع درجة الاستعداد بشكل كامل بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات إسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية موزعة بكافة انحاء المحافظة.



وكلف محافظ المنوفية وكيل وزارة الزراعة وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة خلال أجازه عيد الأضحى المبارك لمنع التعديات على الرقعة الزراعية، ومخالفات البناء والتعامل مع المخالفة في مهدها بكل حزم وقوه أولاً بأول وقبل تطورها دون أي تهاون. وفيما يخص قطاع الكهرباء، فقد شدد المحافظ على استمرار عمل النوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة، وايجاد البديل في حال انقطاع التيار الكهربائي، ورفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإستقبال شكاوي المواطنين على مدار ال 24 ساعة والعمل على حلها من خلال الخط الساخن، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الخطة الدورية لتطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءتها والعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.



هذا وقد وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة التنسيق مع ادارة المرور المنوفية والادارات الفرعية التابعة لها بالمراكز لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية للتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الإنضباط المرورى وتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات.