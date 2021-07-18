محافظ الغربية يتابع انتظام العمل بمجزر السنطة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، انتظام سير العمل داخل مجزر السنطة العمومي، وذلك من خلال الجولة التفقدية التي رافقه فيها الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ جاهزية المجزر لاستقبال الحيوانات وتنفيذ أعمال الذبح في بيئة نظيفة، وكذا الاستعدادات لاستقبال أهالي المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان من توفير استراحة استقبال وكافة وسائل الراحة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذْكَر أن محافظ الغربية قد أصدر قراراً يقضي بمنع إقامة الشوادر للذبح واقتصار الذبح داخل المجازر فقط بالمجان للأهالي طوال فترة العيد من خلال 20 مجزر منتشرة في جميع المراكز.