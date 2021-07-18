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أمريكا تنشئ قاعدة للاستخبارات في بريطانيا لمراقبة الأنشطة الفضائية لروسيا والصين

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أمريكا تنشئ قاعدة للاستخبارات في بريطانيا لمراقبة الأنشطة الفضائية لروسيا والصين أمريكا تنشئ قاعدة للاستخبارات في بريطانيا لمراقبة الأنشطة الفضائية لروسيا والصين
ترصد جسماً بحجم كرة القدم على مسافة تصل إلى 36 ألف كم

أمريكا تنشئ قاعدة للاستخبارات في بريطانيا لمراقبة الأنشطة الفضائية لروسيا والصين

تعتزم الولايات المتحدة بناء قاعدة استخبارات في بريطانيا؛ لمراقبة محاولات والصين تعطيل أقمارهما الصناعية الحيوية، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن "سكاي نيوز"، اليوم (الأحد).

قال الجنرال الأمريكي جاك ووكر: "إن القاعدة ضرورية؛ لأننا نريد ضمان المراقبة المستمرة للأهداف التي يمكن أن تهدد أنظمتنا في المدار الثابت بالنسبة للأرض".

من ناحيتهم، أوضح عدد من ممثلي القوة الفضائية الأمريكية، أنه من المخطط بناء ثلاث قواعد رادار في اسكتلندا أو في جنوب إنجلترا، وكذلك في تكساس وأستراليا، وتشغل أول منشأة بحلول عام 2025.

وتتيح هذه التقنية التعرف على جسم بحجم كرة القدم على مسافة تصل إلى 36 ألف كيلومتر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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