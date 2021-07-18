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نائب محافظ الإسماعيلية يترأس الاجتماع الأول للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة

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نائب محافظ الإسماعيلية يترأس الاجتماع الأول للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة نائب محافظ الإسماعيلية يترأس الاجتماع الأول للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة

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ترأس المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، الاجتماع التنسيقي الأول للجنة المشكلة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، تفعيلا للائحة التنفيذية للقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، لإنهاء المشكلات المتعلقة الخاصة بتراخيص المشروعات لصندوق جهاز تنمية المشروعات، وذلك بحضور ممثلي جهاز تنمية المشروعات ووكيل وزارة الإسكان، ومديري الإدرات الهندسية بالأحياء الثلاثة، ومدير إدارة الحماية المدنية والتخطيط المروري.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة الطالبات المقدمة لاصدار تراخيص المحلات التجارية بمختلف أنشطتها، وذلك بعد مراجعة الاشتراطات والمواصفات الخاصة للتراخيص.

وأعلن نائب محافظ الاسماعيلية عن موافقة اللجنة لترخيص ٥٧ مشروع بنطاق المدينة وتشمل ٧ مشروعات بحي أول و١٠ بحي ثان و٤٠ بحي ثالث ،موجهاً بسرعة إنهاء الإجراءات للمشروعات الحاصلة على ترخيص من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، واستكمال الاجراءات القانونية لمنح رخص التشغيل.

المصرى اليوم

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