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تداول 263 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية.. وانتظام العمل خلال إجازة عيد الأضحى

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تداول 263 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية.. وانتظام العمل خلال إجازة عيد الأضحى تداول 263 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية.. وانتظام العمل خلال إجازة عيد الأضحى

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شهد ميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات خلال الـ 48 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي عدد السفن المترددة على الميناء ٥٤ سفينة تحمل سلع وبضائع استراتيجية. فيما أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية انتظام العمل بالميناء خلال إجازة عيد الأضحى.


من جانبه، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ ٢٦٣ الف طن وتشمل مواد بترولية وبضائع عامة. وأضاف، أن إجمالي عدد الحاويات الصادرة بلغ ١٤٥١ حاوية.


وفي سياق متصل، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار المستجد.

المصرى اليوم

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