تعرَّف على أخبار الحج والحجيج الآن والوضع فى صعيد عرفات

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بثت وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم عدة تقارير من منى وعرفات عن مشاعر الحج هذا العام، عن الخدمات الصحية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام هذا العام، والوضع في جبل عرفات، وأهمية يوم عرفة.

تقنيات جديدة لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام

وقالت الوكالة إن وزارة الصحة السعودية قامت باستخدام تقنيات طبية حديثة في مستشفيات المشاعر المقدسة لاستخدامها لمتابعة الحالة التي يصعب فيها وجود طبيب بما يمكن من متابعة حالة المريض عن بُعد وسرعة تقديم الخدمة الصحية، كما دشنت الوزارة برنامج لأرشفة صور الأشعة الكترونيًا لسهولة تبادلها بين مستشفيات المشاعر المقدسة ومستشفى وزارة الصحة الافتراضي، لتحقيق الاستفادة المثلى من تلك التقنيات وتجويد الخدمات الصحية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

تعقيم المسجدين الحرام والنبوي والمشاعر المقدسة بتقنية النانو

وقالت الوكالة أنه يتم تعقيم المسجدين الحرام والنبوي والمشاعر المقدسة بتقنية النانو لمكافحة التلوث الميكروبي على أسطح المرافق في المسجدين والمشاعر المقدسة.

وأوضحت الوكالة أن استخدام تقنية النانو تعتمد على التحفيز الضوئي لثاني أكسيد التيتانيوم المنشط في الأشعة فوق البنفسجية بهدف قتل الميكروبات وإزالة الروائح والمواد العضوية العالقة وأيضًا منع تراكم الأتربة على أسطح دورات المياه.

صعيد عرفات في انتظار وصول الحجاج غدًا يوم وقفة عيد الأضحي

ورصدت الوكالة في تقرير لها الأوضاع على صعيد عرفات، وقالت في تقريرها: يجتمع ضيوف الرحمن يوم التاسع من ذي الحجة في عرفات في خير يوم طلعت عليه الشمس، لأداء ركن الحج الأعظم، ولا حج لمن فاتته وقفة عرفات.

وأضافت الوكالة: «يتقاطر حجاج بيت الله الحرام في وقت واحد إلى عرفات لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، وقد توحدت قلوبهم في مشهد إيماني ملبين لله تعالى، ورافعين أكف الضراعة إلى الله عز وجل، يطلبون المغفرة والرحمة، ويرجون أن يُغفر لهم، ويعودوا لبلادهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، ويصلون الظهر والعصر قصراً وجمعاً بأذان وإقامتين ويدعون الله بما تيسر لهم تأسياً واقتداءً بسنة نبي البشرية محمد عليه الصلاة والسلام.»

ورد في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعثًا غُبرًا».

ويعتبر مشعر عرفة أو عرفات هو المشعر الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، المكان عبارة عن سهل منبسط يوجد به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة ويبلغ ارتفاعه (30) متراً، ويحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة، ويقع على الطريق بين مكة المكرمة والطائف شرقي مكة بحوالي 15كيلو مترا، على بعد نحو 10 كيلومترات من مشعر منى، و6 كيلو مترات من المزدلفة.

وأوضحت الوكالة أن جبل عرفات المشهور هو أكمة صغيرة يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف وليس الوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :«وقفت هاهنا بعرفة وعرفة كلها موقف».

أهمية يوم عرفة

يوم عرفة له فضل عظيم لما ورد عن النبي صلى الله عليه أنه قال: «ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا ضاحين، جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يُر يومًا أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة».

ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة قول الله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا».

ويكون مسجد نَمِرة أمام الحجيج في عرفات، ونمرة هو الجبل الذي نزل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في خيمة، وخطب بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرًا وجمعًا، جمع تقديم، وتحرك بعد غروب الشمس إلى مزدلفة.

وبني في منتصف القرن الثاني الهجري في عهد الخلافة العباسية مسجد في مكان خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والذي يُعرف الآن بمسجد نمرة، ويأتي الحجاج يوم عرفة إلى مسجد نمرة؛ ليستمعوا إلى خطبة خطيب المسجد، ويصلون الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم يقومون بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى حتى غروب الشمس.

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