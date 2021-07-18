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محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة بكفر الزيات

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محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة بكفر الزيات محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة بكفر الزيات

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أداء طلاب الثانوية العامة للقسم الأدبي لامتحان مادة الفلسفة والمنطق بمدارس مركز ومدينة كفر الزيات.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مدارس (دلبشان الثانوية، الشهيد محمد صبحي رميح بالدلجمون، الشهيد حلمي عبدالرؤوف)، حيث اطمأن المحافظ على سير الامتحانات على الوجه الأكمل في ظل تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من توزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب قبل دخول اللجان مع تمركز سيارات الإسعاف في أماكنها.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن ١٠٦٣١ طالبا وطالبة يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق داخل ١٢٧ لجنة، بجانب أداء الطلاب المكفوفين لمادة الجغرافيا الورقة الثانية، وطلاب المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM لمادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث تم وصول الأسئلة لجميع اللجان الموزعة على الإدارات التعليمية العشر في الوقت المحدد مع عدم إبلاغ غرفة العمليات بأي أحداث حتى ساعته وتاريخه.

المصرى اليوم

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