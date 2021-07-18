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«ربنا يبعد عنك العين».. رسالة من بدرية طلبة إلى ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية ()

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«ربنا يبعد عنك العين».. رسالة من بدرية طلبة إلى ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية (فيديو) «ربنا يبعد عنك العين».. رسالة من بدرية طلبة إلى ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية ()

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حرصت الفنانة بدرية طلبة، على دعم زميلتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تعرضت لوعكة صحية مؤخرًا، وحجزت على إثرها بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

نشرت بدرية، مقطع قصير جمعها بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، من كواليس أحد الأعمال، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «ألف سلامة يا نور عيني، ربنا يقومك بالسلامة لحبايبك ولجمهورك اللي بيحبك وبيدعيلك من قلبه بالشفا، وربنا يبعد عنك العين»

كان الفنان أحمد العوضي أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها».

المصرى اليوم

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