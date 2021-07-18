"جميل" للحجاج: استخدم وسائد جيدة أثناء المبيت لتفادي تشنج عضلات الظهر

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أكدت أن الاستعداد البدني ورياضة المشي تسهل على الحاج أداء نسكه

أكدت رئيس قسم التأهيل بمستشفى رعاية الوطني الدكتورة منى جميل أن الحج يعتبر من الاختبارات القوية لصحة الجسم والصبر على الطاعة والعبادة، ففيه مشقات كبيرة ومنافع عديدة إذ تتطلب مناسك وأعمال الحج قدرة بدنية ولياقة عالية.

وتنصح "جميل" جميع الحجاج بالاستعداد البدني بممارسة الرياضة وتمارين اللياقة البدنية وخصوصاً رياضة المشي والتي بدورها تحسن من فعالية الجهاز التنفسي والقلبي، كما تنصح الحاج الذي يعاني من آلام بالمفاصل بأن يستمر في تناول الأدوية المضادة للالتهابات ومسكنات الألم ومراجعة العيادة الطبية للحملة متى ما تطلب الأمر.

وأشارت د. جميل إلى أن استخدام دعامات للركبة والكاحل أو مشد الظهر أثناء أداء مناسك الحج وارتداء الجوارب الطبية الضاغطة أثناء المشي لمسافات طويلة قد يقلل من نسبة الإصابة بجلطات في أوردة الساقين. وفي حال ظهور انتفاخ أو احمرار وتورم لأي سبب كان ينبغي عليك استخدام الكمادات الباردة أو الثلج لمدة 15 دقيقة في المرة الواحدة مع ضرورة مراجعة العيادة الطبية للحملة لأخذ الدواء المناسب، وتجنب الكمادات الحارة في حال الآلام الحادة أو انتفاخ المفصل المصاب. بالإضافة إلى أن تمارين الاستطالة لعضلات الساقين تخفف من شد العضلات وتيبسها وتهيئتها للمشي الطويل أثناء أداء مناسك الحج.

وقالت "جميل" لـ"سبق": إنه يجب على الحجاج استخدام وسائد جيدة ومريحة أثناء المبيت لتفادي تشنج عضلات الظهر والرقبة والآلام الحادة الناتجة عن عدم استخدام الوسائد الجيدة، كما يجب عليهم تجنب النوم على الأسطح الصلبة وغير المستوية؛ لأنها تسبب آلاماً في المفاصل وتعتبر عاملاً من عوامل تشوهها.

وتذكر الدكتورة أن أخذ قسط من الراحة ولو لعشر دقائق بين أعمال الحج يساعد على تخفيف الآلام والتعب ويقلل الجهد على العضلات، وتنصح بتناول كميات كبيرة من الماء لتعويض السوائل المفقودة والوقاية من التأثيرات السلبية على العضلات.