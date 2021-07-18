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.. سقوط البيوت في أحياء قديمة بالأفلاج بسبب غزارة الأمطار

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الأهالي: لم يسبق أن شاهدناها بهذه الغزارة في فصل الصيف

بالفيديو.. سقوط البيوت في أحياء قديمة بالأفلاج بسبب غزارة الأمطار

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على مركز البديع جنوب الأفلاج ٣٥ كلم في تهدم البيوت في الأحياء القديمة؛ نظرًا لشدتها وتجمُّعها في الأحياء القديمة بشكل كثيف.

واستغرب أهالي مركز البدع غزارة تلك الأمطار، وأكدوا أنهم لم يسبق أن شاهدوا مثلها في الغزارة في فصل الصيف.

يذكر أن السحب الممطرة تؤثر على أجزاء من مناطق جنوب مدينة الرياض والمناطق الجنوبية من المملكة؛ وتعد نادرة في حدوثها في مثل هذا التوقيت من العام.

بالفيديو.. سقوط البيوت في أحياء قديمة بالأفلاج بسبب غزارة الأمطار

بالفيديو.. سقوط البيوت في أحياء قديمة بالأفلاج بسبب غزارة الأمطار

بالفيديو.. سقوط البيوت في أحياء قديمة بالأفلاج بسبب غزارة الأمطار

بالفيديو.. سقوط البيوت في أحياء قديمة بالأفلاج بسبب غزارة الأمطار

بالفيديو.. سقوط البيوت في أحياء قديمة بالأفلاج بسبب غزارة الأمطار

بالفيديو.. سقوط البيوت في أحياء قديمة بالأفلاج بسبب غزارة الأمطار

بالفيديو.. سقوط البيوت في أحياء قديمة بالأفلاج بسبب غزارة الأمطار

بالفيديو.. سقوط البيوت في أحياء قديمة بالأفلاج بسبب غزارة الأمطار

بالفيديو.. سقوط البيوت في أحياء قديمة بالأفلاج بسبب غزارة الأمطار

بالفيديو.. سقوط البيوت في أحياء قديمة بالأفلاج بسبب غزارة الأمطار

بالفيديو.. سقوط البيوت في أحياء قديمة بالأفلاج بسبب غزارة الأمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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