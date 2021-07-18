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"الجاسر" رئيسًا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لخمس سنوات مقبلة

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"الجاسر" رئيسًا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لخمس سنوات مقبلة "الجاسر" رئيسًا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لخمس سنوات مقبلة
بعد موافقة مجلس المحافظين بالتمرير على مشروع قرار انتخاب مرشح المملكة

أعلن رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان سردار عمر زاقوف، بناءً على ما أفادت به الأمانة العامة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، موافقة مجلس المحافظين بالتمرير على مشروع قرار انتخاب مرشح المملكة العربية ، معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيساً جديداً للبنك الإسلامي للتنمية لمدة خمس سنوات.

ووافق مجلس المحافظين أيضاً، على مشروع قرار بتوجيه جزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحكومة المملكة العربية السعودية على الدعم المتواصل الذي يُقدَّم للبنك منذ إنشائه.

ونصَّ القرار أيضاً على شكر مجلس المحافظين وتقديره، للدكتور بندر بن محمد حمزة حجار على خدماته المتميزة التي قدمها للبنك منذ انتخابه، والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، وعلى ما حققته المجموعة في الفترة الماضية من نجاح باهر، رفع مكانتها بين البنوك والأسواق الدولية.

وقامت لجنة إجراءات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، برئاسة سردار عمر زاقوف، ومشاركة أصحاب المعالي المحافظين الأعضاء في اللجنة، بعقد اجتماعٍ افتراضيٍّ يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 للنظر في ترشيح المملكة العربية السعودية الدكتور الجاسر بمنصب رئيس البنك الإسلامي للتنمية خلفاً لمعالي الدكتور حجار.

وقد أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع قرار انتخاب الدكتور الجاسر رئيساً جديداً للبنك خلال السنوات الخمس المقبلة، وعلى مشروع قرار آخر يتعلق بتوجيه خطاب شكر وتقدير الدكتور حجار. وأوصت اللجنة بعرض مشروع القرارين على أعضاء مجلس محافظي البنك من أجل الموافقة عليهما بالتمرير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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