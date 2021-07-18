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.. "العتيبي" لـ"سبق": أبناء وبنات الوطن يتسابقون لخدمة ضيوف الرحمن

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بالفيديو.. "العتيبي" لـ"سبق": أبناء وبنات الوطن يتسابقون لخدمة ضيوف الرحمن .. "العتيبي" لـ"سبق": أبناء وبنات الوطن يتسابقون لخدمة ضيوف الرحمن
نوّه بالجهود المشتركة لخدمة الحجاج

بالفيديو..

رصدت عدسة "سبق" الجهود التي تقدمها حملة سواعد الصحية التطوعية في استقبال ضيوف الرحمن بميقات وادي محرم، وتقديم خدماتها الصحية والوقاية بمشاركة أكثر من 65 ممارساً صحياً من الكوادر البشرية التابعين للحملة، بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأوضح قائد فريق سواعد التطوعي فهد العتيبي أن الفريق يعمل على مدار الساعة منذ بدء موسم الحج لتقديم الخدمة الصحية لضيوف الرحمن كمساند لعمل هيئة الهلال الأحمر في مباشرة الحالات الإسعافية المرضية الإصابات، وإجراء كشف الحرارة وتطبيق كافة البرتوكولات الصحية لجميع الحجاج القادمين للميقات.

وبيّن "العتيبي" أن خدمة الحجاج شرف كبير يتسابق عليه أبناء وبنات الوطن، مشيراً إلى أن التطوع سمة بارزة لهذا الوطن الغالي، مقدماً شكره وتقديره لوزارة الشؤون الإسلامية؛ لتمكينهم من العمل التطوعي لمرتادي الميقات، وتجهيز كل السبل لإنجاح مهامهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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