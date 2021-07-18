تقرير حقوقى: غياب قاعدة بيانات الإرهاب تحدي يواجه الدول العربية

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كشف تقرير «مؤشر الارهاب في العامل العربى» الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية للربع الثانى من عام 2021، عن ان المنطقة العربية تواجه تحديا في غاية الأهمية، يتمثل في غياب قواعد بيانات مكتملة لظاهرة الإرهاب، حيث تفتقر غالبية الدول العربية إلى بيانات مٌكتملة وموثوقة ودقيقة وثابتة ومتجانسة في طيف واسع من المجالات والميادين، وفي مقدمتهم ميدان الجريمة والإرهاب، وتمثل غياب هذه البيانات والمعلومات بخصوص ظاهرة الإرهاب حجر عثرة، لكثير من الحكومات بالإضافة إلى الدراسين في المنطقة العربية وحتى على المستوي الدولي عند دراسة ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية،.

و اوضح التقرير ان البيانات الخاصة بدول المنطقة العربية فيما يخص الإرهاب والجريمة المنظمة غير دقيقة ونادرة وأحيانا غير مكتملة وفي كثير من الـأحيان لا تعبر عن الواقع الفعلي لها. ولابد أن نٌشير أن غياب قواعد البيانات للظواهر التي تؤرق المجتمعات مثل ظاهرة الإرهاب غير مرتبطة فحسب بالمنقطة العربية لكنها ترتبط بكافة الدول النامية أو دول العالم الثالث ولكننا نٌشير إلى المنطقة العربية كونها موضوع التقرير الحالي.

وو لفت التقرير إلى انه يمكن أن يُصبح العمل على إنشاء قواعد بيانات مٌكتملة ونزيهة عن الإرهاب في المنطقة العربية أول الغيث نحو الحد من آثار الظاهرة وتتبعها بشكل علمي صحيح، لأن نقصان المعلومات والبيانات الخاصة بظاهرة الإرهاب، وتسيس هذه البيانات في أحيان أخرى ممن المكن أن يترتب عليه إساءة معالجة الظاهرة وبالتالي زيادة معدلات الإرهاب والجرائم المرتبطة به، وعدم وضع الخطط والبرامج الإصلاحية المناسبة لمعالجته. ويُعد وجود قاعدة بيانات عن الإرهاب مطلباً اساسياً لقياس مستوى الأمن العربي، والخوف من الإرهاب، وقياس مستوياته وأنواعه، وأسبابه.

ويمكن أن تفيد قاعدة بيانات الإرهاب في المجالات التالية:

اكتشاف الأنماط الحقيقية للإرهاب

تحليل اتجاهات الإرهاب

كشف أسباب الإرهاب

مقارنة جرائم الإرهاب

الكشف المبكر عن الحملات الإرهابية

الكشف عن العواقب المترتبة عن الإرهاب سواء كانت اقتصادية أو سياسية

معرفة طرق تجنيد الإرهابيين ومجابهتها على نحو شامل

القدرة على بيان مدي نجاح أو فشل سياسات مكافحة الإرهاب

تحليل ظاهرة الإرهاب وإيجاد علاقات بين الإرهاب والمشكلات الاجتماعية الأخرى مثل الفقر والبطالة والاستبعاد الاجتماعي والاتجار بالبشر، والمخدرات .

ومن الممكن الاستفادة من تجارب الدول الأوربية وتجارب الولايات المتحدة حيث توجد غالبية البيانات المعنية بالإرهاب وتعتبر مؤسسة راند التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، الأفضل من حيث الشمولية في الولايات المتحدة لتحليل البيانات الخاصة بهذه الظاهرة، وفي أوروبا هناك قاعدة بيانات الحوادث الإرهابية أو ما تسمي (TWEED) والمعنية بأوروبا الغربية، فضلا عن قاعدة بيانات (TRITON) وهي استخبارات البحوث الإرهابية ذات الطابع التقني والعملي. هذا بالإضافة إلى قاعدة بيانات الإرهاب الدولية والمعرفة باسم (Global Terrorism Database GTD)، وهي مصدر متاح مفتوح وتتكون من قاعدتين (GTD1، GTD2) تتضمن معلومات عن العمليات الإرهابية في العالم منذ العام 1970.

وهي قواعد للعمليات الإرهابية يٌمكن أن تستفيد منها المنطقة العربية لتفادي تفاقم الظاهرة على نحو يؤخر من فرص التنمية في المجتمعات العربية ويضر بأفراده. بالإضافة إلى إمكانية تكثيف الدول العربية تعاونهم مع الإنتربول الدولي، والتي تحتوي قاعدة بياناته على معلومات عما يربو على 48،700 مقاتل إرهابي أجنبي، ما يجعل الإنتربول أهم هيئة في العالم تقوم بجمع هذا النوع من المعلومات والتي تساهم بشكل بالغ في تحديد هوية المقاتلين العائدين، وتحد من قدرتهم على التنقل. وعلي المستوي العربي، يمكن أن تحذو الدول حذو دولة الإمارات العربية المتحدة والتي انشات قاعدة معلومات تُحدث باستمرار لحصر العناصر الإرهابية والمتطرفة سواء في الداخل أو في الخارج وكذا علاقة تلك الأفراد بالجماعات والخلايا التي تتلقي منها الدعم