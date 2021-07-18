بعد رفضه الاعتراف بها.. طفلة قنا تنسب إلى أبيها بحكم المحكمة وتستخرج شهادة ميلاد

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سَلَّمَ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، شهادة ميلاد الطفلة إيمان أحمد إلى والدتها فرحة نصر برعي، عقب صدور حكم بإثبات نسب الطفلة إلى والدها أحمد حداد على محمود، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة، وسميحة سعد محمد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، وحمادة بدوي مدير إدارة حقوق الإنسان بقنا، ومروة عبدالرحيم المحامية بالاستئناف العالي.

ناشد محافظ قنا جموع المجتمع القنائي ضرورة القضاء على عادة زواج القاصرات قبل بلوغ السن القانوني بدون توثيق رسمى كتابي، لما يسببه في إهدار حقوق المرأة والطفل، جاء ذلك بعد واقعة تهرب الزوج من إثبات صحة نسب الطفلة، مستغلا عدم وجود أي أوراق تثبت الزواج، ورفضه لإجراء تحليل الـ (DNA).

محافظ قنا يسلم شهادة ميلاد لسيدة

أضافت سميحة سعد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل أنه تم استخراج شهادة الميلاد للطفلة بعد رفض الأب المتعنت استلامها، حيث لجأت والدة الطفلة إلى الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام للمحافظة لمساعدتها في استخراج شهادة الميلاد لطفلتها، وعلى الفور وجه محافظ قنا بتسهيل كافة الإجراءات لاستخراج شهادة ميلاد الطفلة في أسرع وقت ممكن حفاظا على حقوقها.

محافظ قنا يسلم شهادة ميلاد لسيدة

من جانبه أكد «بدوى»، أن الأجهزة التنقيذية بالمحافظة تلعب دورا مهما في الحفاظ على حقوق الإنسان والأسرة، وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، ورعاية الأطفال من خلال دور لجان حماية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية والشعبية المعنية بالمحافظة.

وأشارت مروة عبدالرحيم محامية المدعية بالحق المدني، أن الحكم مختلف عن غيره من القضايا في دائرة استئناف محكمة الأسرة بقنا، بسبب عدم انتشار قضايا بنفس الصورة في صعيد مصر، وجاري رفع دعوة نفقة للصغيرة، وبدل فرش وغطا، وأجر حضانة ومسكن على والد الطفلة.