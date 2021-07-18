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رئيس : إنجاز الأهلي يحسب لمصر.. ونثمن تقديرهم لبيان التهنئة

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رئيس الزمالك: إنجاز الأهلي يحسب لمصر.. ونثمن تقديرهم لبيان التهنئة رئيس : إنجاز الأهلي يحسب لمصر.. ونثمن تقديرهم لبيان التهنئة

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أكد حسين لبيب رئيس اللجنة الموقتة المكلفة بتسيير أعمال نادي على تقديره للاتصالات التي جرت مع الدكتور أشرف صبحي والكابتن محمود الخطيب لتوضيح بعض وجهات النظر بخصوص ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وشدد لبيب في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الرياضة على التقدير الكبير من جانب النادي الأهلي لشقيقه نادي الزمالك وتثمين التهنئة التي تلقاها بالفوز بالبطولة الأفريقية وحرصه الشديد على العلاقة الطيبة بين الناديين.

وأشارحسين لبيب إلى أن كل إنجاز يحققه أي نادٍ مصري يصب في مصلحة الرياضة المصرية وأن نادي الزمالك يعتز بعلاقاته بكافة الأندية بل ويتطلع للمزيد من التعاون والتقارب بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية في كل اللعبات الرياضية.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أجرى اتصالات مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، ومع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والتي جاءت جميعها رافضًة لكل التصرفات التي تصدر من هنا أو هناك لتنال من العلاقة التاريخية التي تربط بين قطبي الرياضة المصرية.

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتهنئة النادي الأهلي ومجلس إدارته بمناسبة الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

المصرى اليوم

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