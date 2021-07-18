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اوبك بلس : تمديد اتفاقية إنتاج البترول حتى نهاية 2022

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اوبك بلس : تمديد اتفاقية إنتاج البترول حتى نهاية 2022 اوبك بلس : تمديد اتفاقية إنتاج البترول حتى نهاية 2022

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أعلن تحالف أوبك+ باجتماعه اليوم الأحد تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلاً من أبريل المقبل، مع إقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس المقبل. وبحسب بيان تحالف أوبك+ بلغ الالتزام باتفاقية الإنتاج بين الدول الأعضاء ما نسبته 113% خلال شهر يونيو الماضي.

وخلال الاجتماع تقرر رفع خط الأساس لإنتاج أوبك+ من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميا اعتباراً من مايو 2022.

كان اجتماع أوبك+ قد انطلق اليوم، بعد فشل المفاوضات السابقة التي جرت بداية يوليو.

وجرى خلال اجتماع اليوم، التوافق على زيادة تدريجية للإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل، مع رفع خط الأساس لإنتاج وروسيا بمقدار 500 ألف برميل لكل منهما من مستوى 11 إلى 11.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو 2022.

كما جرى تحديد خط أساس إنتاج الإمارات عند 3.5 مليون برميل يوميا، وزيادة خط الأساس لإنتاج الكويت والعراق بـ 150 ألف برميل يوميا، اعتباراً من مايو 2022.

وسيكون تطبيق خطوط الأساس الجديدة للإنتاج اعتباراً من مايو 2022، مع تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بحسب وكالة "رويترز".

المصرى اليوم

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