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أول تعليق من محمود الخطيب علي أزمة سحب بيان تهنئة الأهلي

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أول تعليق من محمود الخطيب علي أزمة سحب الزمالك بيان تهنئة الأهلي أول تعليق من محمود الخطيب علي أزمة سحب بيان تهنئة الأهلي

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عبر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلى عن تقديره لجهود الدولة ومساندتها للمؤسسات الرياضية خاصة الأندية التي تمثل في المحافل الخارجية وذلك في اول رد فعل منه علي البيان الرسمي الصادر من وزارة الرياضة

وثمن رئيس الأهلي في بيان رسمي اصدرته وزارة الرياضة تهنئة حسين لبيب ومجلس إدارته للأهلي وجماهيره بمناسبة الفوز بدوري أبطالافريقيا

واكد الخطيب في البيان على تقديره الكامل لهذه المبادرة الطيبة في ظل الروح التي تسود بين القطبين لاسيما وأنه يرفض أي تصرفات تعكرصفو هذه العلاقة بل ويأمل في المزيد من التعاون بين كافة الأندية الشقيقة.

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد اجري اتصالات مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي. ومع حسين لبيبرئيس نادي والتي جاءت جميعها رافضًة لكل التصرفات التي تصدر من هنا أو هناك لتنال من العلاقة التاريخية التي تربط بينقطبي الرياضة المصرية..

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتهنئة النادي الأهلي ومجلس إدارته بمناسبة الفوز بدوري أبطال افريقيا.

المصرى اليوم

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