الداخيلة : مقتل 3 عناصر إجرامية وسقوط 48 آخرين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن جهودها على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الماضي. وقالت الوزارة، في بيان، إنه ضمن جهودها في مجال الأمن العام استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات: دمياط، وبورسعيد، والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، وضُبط 48 متهمًا، وبحوزتهم 28 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و8 قطع سلاح أبيض، إضافة إلى ضبط 30 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 5680 حكم قضائى متنوع، وتشكيلين عصابيين ضما 4 متههمين ارتكبوا حادثين.



وأضافت: قٌتل 3 من العناصر الإجرامية في مواجهات أمنية وضبط 452 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط، والجيزة، والغربية، والدقهلية، والمنيا، وسوهاج، والقليوبية، والسويس، وكفر الشيخ، والشرقية، والأقصر، والمنوفية، ودمياط، والبحر الأحمر، وقنا، والإسماعيلية، وبورسعيد، وبحوزتهم 308 قطعة سلاح ناري، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد المخدرة المتنوعة. وأشارت «الداخلية» إلى نجاحها في مواصلة تحقيق رسالتها، وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون، وأن المذكورين سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها: قتل، وسلاح، وبلطجة، ومخدرات، وسرقة .