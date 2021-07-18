الداخلية في أسبوع.. ضبط 1193 قطعة سلاح ناري و6 تشكيلات عصابية

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كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن جهودها على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الماضي. وقالت الوزارة، في بيان، إنه في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط 1193 قطعة سلاح ناري أبرزها: رشاشين، وجرينوف، و104 بنادق آلية، و160 بندقية مششخنة وغير مششخنة، و63 مسدسا، و863 فردا محليا، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و125خزينة، و1357 قطعة سلاح أبيض.



وأضافت: تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما 7 فرد محلي، وعدد من الطلقات النارية، وأجزاء وأدوات التصنيع. وتابع البيان، أنه في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، ضبط 6 تشكيلات عصابية، ضموا 17 متهمًا ارتكبوا 51 حادث سرقة متنوعة، وضبط 44 قضية أحداث، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وتم تنفيذ 549700 حكم قضائي بإجمالى 42528 متهما.