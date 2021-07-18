كشف غموض 64 حادث قتل عمد وسرقة وحريق عمد في أسبوع

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كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن جهودها على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الماضي. وأفادت الوزارة، في بيان، بأنها تمكنت من كشف غموض 64 حادثًا متنوعًا «قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وحريق عمد، وانتحال صفة»، وضبط مرتكبيها بإجمالي 85 متهمًا.



يأتي ذلك، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.