للحد من كورونا .. غلق 6 آلاف محل وإحالة 357 شخصًا للنيابة العامة

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كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن جهودها على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الماضي. وقالت الوزارة، في بيان، إنه مجال الحد من انتشار فيروس كورونا ضبط 6738 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1734 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 11962 أرجيلة، وغلق 6248 محلا مخالفا لمواعيد الغلق.

وأضافت:«تم ضبط 80429 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 80072 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 357 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة».

يأتي ذلك، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.