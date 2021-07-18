«قتل شقيقه».. الشرطة تضبط المتهم الهارب في قنا

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تمكنت وحدة مباحث مركز قنا الأحد من ضبط عامل متهم بقتل شقيقه وبحوزته سلاح ناري، بمنطقة الشيخ حسين التابعة لقرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا من العميد يوسف عبدالمقصود، مأمور مركز شرطة قنا بمقتل «عبدالحميد.أ.خ» 40 عامًا، بطلق ناري ومقيم بالشيخ حسين، بقرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا.

وأوضحت التحريات الأولية التي قادها الرائد محمد مغربى رئيس مباحث مركز قنا أن مرتكب الواقعة يُدعى «شاذلي.أ.خ» 38 عامًا شقيق المجني عليه، حيث حدثت بينهما مشادات على خلافات أسرية قام على إثرها المتهم بقتل شقيقه بطلق ناري فتم القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.