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«بعد خضوعها لجراحة بسبب حقنة خطأ».. فيفي عبده : « أنا جاية الدنيا اتدلع» ()

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«بعد خضوعها لجراحة بسبب حقنة خطأ».. فيفي عبده : « أنا جاية الدنيا اتدلع» (فيديو) «بعد خضوعها لجراحة بسبب حقنة خطأ».. فيفي عبده : « أنا جاية الدنيا اتدلع» ()

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هنأت الفنانة فيفي عبده، جمهورها ومتابعيها، بمناسبة عيد الأضحى، وطمأنت الجميع على حالتها الصحية. ونشرت مقطع أثناء تواجدها في الساحل الشمالي لقضاء إجازتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة: «عايزة أقولكم كل سنة وأنتم طيبين، وأنا فرحانة إن ربنا شفاني وعفاني، وعايزة أطلع عشان أشكر الدكاترة والناس اللي اتعاملوا معايا وأشكر ربنا على اللي وصلتله.. ويلا نهيص وأنا جيت الدنيا عشان اتدلع».

وكتبت تعليق على الفيديو قائلة: «بسم الله ما شاء الله الله أكبر كل سنة أانت طيبين».

كانت فيفي عبده مرت بوعكة صحية بعد تعرضها لخطأ طبي، بسبب «حقنة خطأ» في منطقة الظهر، وظهرت في فيديو وحكت لجمهورها ما حدث معها: «مساء الخير من أم الدنيا عاوزة أقولكوا حسبي الله ونعم الوكيل في ولد إداني حقنة في ظهري تسببت في خضوعي لعملية جراحية».

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل «مملكة الغجر»، مع حورية فرغلي والذي عرض في شهر رمضان 2019، شاركهم بطولة العمل كل من سامح الصريطي، ميار الغيطي، حازم سمير، من تأليف محمد الغيطي ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

المصرى اليوم

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