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بعد خضوعها لعملية جراحية.. أحمد السقا يطالب جمهوره بالدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

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بعد خضوعها لعملية جراحية.. أحمد السقا يطالب جمهوره بالدعاء لـ ياسمين عبد العزيز بعد خضوعها لعملية جراحية.. أحمد السقا يطالب جمهوره بالدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

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طالب الفنان أحمد السقا جمهوره ومتابعيه، بالدعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد خضوعها لعملية جراحية حرجة، دخلت على إثرها العناية المركزة داخل أحد المستشفيات.

ونشر صورة جمعته بها، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

وعلق السقا على الصورة قائلاً: «اللهم بحق هذه الأيام المباركة أن تشفى ياسمين شفاء لا يغادر سقما.. دعواتكم لأختى وعشرة عمري الست الطيبة الجدعة ياسمين عبدالعزيز».

كان الفنان أحمد العوضي أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها».

المصرى اليوم

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