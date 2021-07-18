عاصي الحلاني يحيي حفل من منزله حصريًا في هذا التوقيت

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يحيي المطرب عاصي الحلاني حفل ثالث أيّام عيد الأضحى المبارك، مجانًا، عبر منصة فن، بمشاركة أسرته من داخل منزله، وعدد من صناع الأغاني وشركاء النجاح في ألبومه الأخير «كل الفصول»، في حوار الفن والأسرة والحياة، يتخلله الغناء والحب والضحك.

وحلقة «كل الفصول» التي ستعرض حصريًا على تطبيق فن بوكس هي من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، وتزامنًا مع عرضها.

وشدد الأستاذ سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات على حرفية «روتانا» في تقديم أساليب حديثة وطرق ابتكارية مختلفة وجذابة للترويج وتسويق أعمالها ومطربيها، بما يواكب مستجدات ومتغيرات ولوازم صناعة الترفيه والموسيقى، كما أثنى على التعاون الذي جمع بين روتانا وعاصي الحلاني وتطبيق فن بوكس حتى يكون الجمهور هو الكاسب في مشاهدة حلقة كل الفصول الاستثنائية.

حلقة «كل الفصول» الحصرية على تطبيق فن بوكس، وستعرض عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، تاريخ 22 يوليو، تم تصويرها في مزرعة عاصي الحلاني في الحلانية بلبنان، وتولى إخراجها وليد ناصيف.