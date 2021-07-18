أخبار عاجلة

تفاصيل أول جولة تفقدية لمدير أمن البحر الأحمر الجديد بالغردقة -
رفع كفاءة الحدائق وزيادة المساحات الخضراء فى الطريق المؤدي لمطار الأقصر -
«التنمية الصناعية» تدرس تقديم تسيرات للمستثمرين في سداد أقساط الأراضي -
رفع 51 طن مخلفات فى حملات نظافة بمركز إسنا بالأقصر -
«الضرائب» تنظم ندوة في نادي الزمالك لنشر الوعي الضريبي بين الأعضاء والعاملين -
«مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي» في المؤتمر العالمي للإفتاء بمشاركة 85 دولة اليوم -
بدء تشغيل أول 20 توربينًا من مشروع «غرب بكر» لطاقة الرياح برأس غارب -
تحدث عن حرارة أغسطس في الرياض.. المسند: أمطار وغبار بهذه المناطق -
والد مدير مرور حائل في ذمة الله -
فيديو.. أمريكية تحاول دهس زوجها عدة مرات بعد جدال بينهما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مخالطة الوزير الموبوء تضطر رئيس الوزراء البريطاني إلى دخول الحجر

Print
مخالطة الوزير الموبوء تضطر رئيس الوزراء البريطاني إلى دخول الحجر مخالطة الوزير الموبوء تضطر رئيس الوزراء البريطاني إلى دخول الحجر
"جونسون" يواصل عمله من العزل

مخالطة الوزير الموبوء تضطر رئيس الوزراء البريطاني إلى دخول الحجر

اضطر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للالتزام بالحجر؛ إثر إصابة وزير الصحة ساجد جاويد بـ"كوفيد-19"، عشية رفع القيود الصحيّة المرتبطة بالوباء في إنجلترا، مما يفاقم المخاوف والارتباك.

وأفاد متحدث باسم داونينغ ستريت، اليوم (الأحد) أن "جونسون" ووزير المال ريشي سوناك خالطا مصابا بـ"كورونا"، بعد اجتماعهما هذا الأسبوع مع وزير الصحة ساجد جاويد الذي أعلن أمس عن إصابته بالفيروس وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن "جونسون" و"سوناك" لن يخضعا لحجر صحي كامل؛ لأنهما سيشاركان في برنامج تجريبي للفحوصات اليومية لكشف الإصابات سيسمح لهما بمواصلة العمل من داونينغ ستريت، لكن بعد تنديد المعارضة التي اعتبرت أن تضع نفسها "فوق القانون"، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن الرجلين سيلتزمان بحجر كامل.

ويواصل "جونسون" عقد اجتماعات مع الوزراء عن بعد من تشيكرز، المقر الريفي لرئيس الوزراء في شمال غرب لندن.

وبريطانيا إحدى الدول الأكثر تضررا من كورونا في أوروبا بتسجيلها ما يزيد عن 128 ألف وفاة بالفيروس، وقد شهدت في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في تفشي العدوى وأحصت أمس أكثر من 54 ألف إصابة يومية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة

فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة

فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة