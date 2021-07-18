أخبار عاجلة

تفاصيل أول جولة تفقدية لمدير أمن البحر الأحمر الجديد بالغردقة -
رفع كفاءة الحدائق وزيادة المساحات الخضراء فى الطريق المؤدي لمطار الأقصر -
«التنمية الصناعية» تدرس تقديم تسيرات للمستثمرين في سداد أقساط الأراضي -
رفع 51 طن مخلفات فى حملات نظافة بمركز إسنا بالأقصر -
«الضرائب» تنظم ندوة في نادي الزمالك لنشر الوعي الضريبي بين الأعضاء والعاملين -
«مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي» في المؤتمر العالمي للإفتاء بمشاركة 85 دولة اليوم -
بدء تشغيل أول 20 توربينًا من مشروع «غرب بكر» لطاقة الرياح برأس غارب -
تحدث عن حرارة أغسطس في الرياض.. المسند: أمطار وغبار بهذه المناطق -
والد مدير مرور حائل في ذمة الله -
فيديو.. أمريكية تحاول دهس زوجها عدة مرات بعد جدال بينهما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إنقاذ 78 عراقياً من موت محقق بعد أن حاصرتهم النيران في فندق بكربلاء

Print
إنقاذ 78 عراقياً من موت محقق بعد أن حاصرتهم النيران في فندق بكربلاء إنقاذ 78 عراقياً من موت محقق بعد أن حاصرتهم النيران في فندق بكربلاء
ألسنة اللهب امتدت إلى الطوابق الأربعة للبناية

إنقاذ 78 عراقياً من موت محقق بعد أن حاصرتهم النيران في فندق بكربلاء

أخمدت السلطات العراقية، اليوم (الأحد)، حريقاً هائلاً شب في فندق وسط كربلاء وأدى إلى وفاة طفلة.

وأوضح الدفاع المدني أن فرق الدفاع المدني أنقذت 78 نزيلاً من موت محقق، بعد اندلاع حريق داخل فندق ضي الحسين المكون من أربعة طوابق مع عدد من المحلات التجارية في الطابق الأرضي الواقع في شارع السدة وسط مدينة كربلاء، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن المديرية دفعت بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية مع اشتراك عدد آخر من عجلات الإطفاء بكامل طواقمها لتقتحم بناية الفندق وتباشر عمليات الإنقاذ وإخراج النزلاء من خلال النوافذ وسطح الفندق بالتزامن مع عمليات إخماد النيران من الجهات الأربع لتعجيل السيطرة على النيران.

وبين الدفاع المدني أن فرق إسعاف الدفاع المدني، قدمت خدماتها من إنعاش رئوي للمصابين النزلاء بعد

تعرض عدد منهم للاختناق الشديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيه، مع تسجيل وفاة طفلة في المستشفى نتيجة للاختناق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تحدث عن حرارة أغسطس في الرياض.. المسند: أمطار وغبار بهذه المناطق

تحدث عن حرارة أغسطس في الرياض.. المسند: أمطار وغبار بهذه المناطق

والد مدير مرور حائل في ذمة الله

والد مدير مرور حائل في ذمة الله

فيديو.. أمريكية تحاول دهس زوجها عدة مرات بعد جدال بينهما

فيديو.. أمريكية تحاول دهس زوجها عدة مرات بعد جدال بينهما

"مركز تفشٍّ في آسيا".. إندونيسيا إلى ذروة "موجة كورونا الفتاكة"!

"مركز تفشٍّ في آسيا".. إندونيسيا إلى ذروة "موجة كورونا الفتاكة"!