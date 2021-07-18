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تفاصيل أول جولة تفقدية لمدير أمن البحر الأحمر الجديد بالغردقة
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:47 صباحاً
رفع كفاءة الحدائق وزيادة المساحات الخضراء فى الطريق المؤدي لمطار الأقصر
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:47 صباحاً
«التنمية الصناعية» تدرس تقديم تسيرات للمستثمرين في سداد أقساط الأراضي
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:47 صباحاً
رفع 51 طن مخلفات فى حملات نظافة بمركز إسنا بالأقصر
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:47 صباحاً
«الضرائب» تنظم ندوة في نادي الزمالك لنشر الوعي الضريبي بين الأعضاء والعاملين
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:47 صباحاً
«مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي» في المؤتمر العالمي للإفتاء بمشاركة 85 دولة اليوم
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:47 صباحاً
بدء تشغيل أول 20 توربينًا من مشروع «غرب بكر» لطاقة الرياح برأس غارب
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:47 صباحاً
تحدث عن حرارة أغسطس في الرياض.. المسند: أمطار وغبار بهذه المناطق
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:39 صباحاً
والد مدير مرور حائل في ذمة الله
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:39 صباحاً
فيديو.. أمريكية تحاول دهس زوجها عدة مرات بعد جدال بينهما
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:39 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
مشاهد من المعارك في مديرية الرحبة بمقاطعة مأرب اليمنية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 18 يوليو 2021 03:32 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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