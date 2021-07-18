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«الزراعة»: استمرار العمل بمعامل الوزارة والقطاعات الخدمية بها خلال إجازة العيد

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تواصل القطاعات الخدمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومعامل مركز البحوث الزراعية، أعمالها طوال فترة الاجازة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن الحالة القصوى التي اعلنتها الوزارة طوال فترة اجازة عيد الأضحى المبارك.

ويستقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية، استقبال العينات من العملاء وفحصها، واجراء تحليل الأغذية ضد ، والدواجن ضد جميع الأمراض وخاصة أنفلونزا الطيور وغيرها وفحص صلاحيه الأغذية ذات الأصل الحيواني وخلوها من الميكروبات وسمومها والبقايا الضارة، فضلا عن الفصل في خلو اللحوم من أي اضافات مثل دهن الخنازير ولحم الحمير وغيره، فضلا عن اجراء متابعه حثيثه لنظم الفحص يوميا والتجارب المنفذه في مركز حيوانات التجارب وخاصه لانتاج لقاحات بكفاءة عالية للشركات والقطاع الخاص.

وأعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، استمرار المعمل في أداء مهامه بشكل طبيعي طوال فترة الاجازة، بكامل طاقته، واستقبال العينات، وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء أجازة العيد.

وفي سياق متصل، تواصل غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، أعمالها، بالتواصل مع المحافظات المختلفة لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، لحماية الرقعة الزراعية من التعدي عليها.

كما يستمر العمل أيضًا بالادارتين المركزيتين لإنتاج التقاوي، وفحص واعتماد التقاوي، ومحطات الاعداد والغربلة على مستوى الجمهورية، وخاصة في حقول إنتاج الذرة.

المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات

المصرى اليوم

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