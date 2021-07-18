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تقدم عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضائها بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة الذكري التاسعة والستين لثورة ٢٣ يوليو التي ضرب فيها الشعب المصري أروع الامثلة في دعم ومساندة قواته المسلحة نحو تحقيق هدف نبيل وعظيم حفاظاً على الدولة المصرية.

وأضاف الشوربجي أن ثورة ٢٣ يوليو ثورة مجيدة نستلهم اليوم أهدافها، شاء القدرأن يَتكرّرَ مَشهدُ التحالف بين الشعب المصري وقواته المُسَلحة في ثورة 30 يونيو تحت قيادَة سيادَتكم لاسترداد وإنقاذ الدولة المصرية، والحفاظ على كرامة المُواطن المصري؛ لتعلن سيادَتكم إطلاقَ «الجمهورية الجديدة» كإشارة لبدء حياة جديدة على أسُس ومَعايير جديدة تهدف للنهوض بالدولة المصرية ليؤكد التاريخ مَرّة أخرَى على أن قواتنا المُسَلحة هي الدّرع القوية الحافظة لبلدنا الحبيب.

وتابع: «فالعالَمُ اليوم يشهد ما تَمُرّ به بلادُنا من طفرات وإنجازات في جميع المجالات وسط تحديّات كبيرة داخليًا وخارجيًا، كانت بلادُنا تحت قيادَة سيادَتكم قادرةً على تخطيها وتجاوُزها لتستردَ مصرُ مَكانتَها كدولة قوية قادرة على صَون وحماية مُقدّرات ومُكتسَبات شعبها.. حَفظكُم اللهُ سيادَة الرّئيس لمصرَ قائدًا حكيمًا، وسَدّدَ على طريق الحَقّ والخَير خُطاكم وحَفظ بلادَنا الحبيبة من كل شر وسُوء».