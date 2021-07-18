أخبار عاجلة

تفاصيل أول جولة تفقدية لمدير أمن البحر الأحمر الجديد بالغردقة -
رفع كفاءة الحدائق وزيادة المساحات الخضراء فى الطريق المؤدي لمطار الأقصر -
«التنمية الصناعية» تدرس تقديم تسيرات للمستثمرين في سداد أقساط الأراضي -
رفع 51 طن مخلفات فى حملات نظافة بمركز إسنا بالأقصر -
«الضرائب» تنظم ندوة في نادي الزمالك لنشر الوعي الضريبي بين الأعضاء والعاملين -
«مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي» في المؤتمر العالمي للإفتاء بمشاركة 85 دولة اليوم -
بدء تشغيل أول 20 توربينًا من مشروع «غرب بكر» لطاقة الرياح برأس غارب -
تحدث عن حرارة أغسطس في الرياض.. المسند: أمطار وغبار بهذه المناطق -
والد مدير مرور حائل في ذمة الله -
فيديو.. أمريكية تحاول دهس زوجها عدة مرات بعد جدال بينهما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس «الوطنية للصحافة» يهنئ الرئيس بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو

Print
رئيس «الوطنية للصحافة» يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو رئيس «الوطنية للصحافة» يهنئ الرئيس بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضائها بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح رئيس جمهورية العربية بمناسبة الذكري التاسعة والستين لثورة ٢٣ يوليو التي ضرب فيها الشعب المصري أروع الامثلة في دعم ومساندة قواته المسلحة نحو تحقيق هدف نبيل وعظيم حفاظاً على الدولة المصرية.

وأضاف الشوربجي أن ثورة ٢٣ يوليو ثورة مجيدة نستلهم اليوم أهدافها، شاء القدرأن يَتكرّرَ مَشهدُ التحالف بين الشعب المصري وقواته المُسَلحة في ثورة 30 يونيو تحت قيادَة سيادَتكم لاسترداد وإنقاذ الدولة المصرية، والحفاظ على كرامة المُواطن المصري؛ لتعلن سيادَتكم إطلاقَ «الجمهورية الجديدة» كإشارة لبدء حياة جديدة على أسُس ومَعايير جديدة تهدف للنهوض بالدولة المصرية ليؤكد التاريخ مَرّة أخرَى على أن قواتنا المُسَلحة هي الدّرع القوية الحافظة لبلدنا الحبيب.

وتابع: «فالعالَمُ اليوم يشهد ما تَمُرّ به بلادُنا من طفرات وإنجازات في جميع المجالات وسط تحديّات كبيرة داخليًا وخارجيًا، كانت بلادُنا تحت قيادَة سيادَتكم قادرةً على تخطيها وتجاوُزها لتستردَ مصرُ مَكانتَها كدولة قوية قادرة على صَون وحماية مُقدّرات ومُكتسَبات شعبها.. حَفظكُم اللهُ سيادَة الرّئيس لمصرَ قائدًا حكيمًا، وسَدّدَ على طريق الحَقّ والخَير خُطاكم وحَفظ بلادَنا الحبيبة من كل شر وسُوء».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير المالية: ماضون في تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات

وزير المالية: ماضون في تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات

المصري البورسعيدي يحسم موقف كريم العراقي من الانتقال للزمالك

المصري البورسعيدي يحسم موقف كريم العراقي من الانتقال للزمالك

انخفاض عالمي.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الإثنين 2 أغسطس 2021

انخفاض عالمي.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الإثنين 2 أغسطس 2021

هام.. استخراج شهادات للحاصلين على لقاح كورونا في مصر وهذا سعرها

هام.. استخراج شهادات للحاصلين على لقاح كورونا في مصر وهذا سعرها