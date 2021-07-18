أخبار عاجلة

تفاصيل أول جولة تفقدية لمدير أمن البحر الأحمر الجديد بالغردقة -
رفع كفاءة الحدائق وزيادة المساحات الخضراء فى الطريق المؤدي لمطار الأقصر -
«التنمية الصناعية» تدرس تقديم تسيرات للمستثمرين في سداد أقساط الأراضي -
رفع 51 طن مخلفات فى حملات نظافة بمركز إسنا بالأقصر -
«الضرائب» تنظم ندوة في نادي الزمالك لنشر الوعي الضريبي بين الأعضاء والعاملين -
«مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي» في المؤتمر العالمي للإفتاء بمشاركة 85 دولة اليوم -
بدء تشغيل أول 20 توربينًا من مشروع «غرب بكر» لطاقة الرياح برأس غارب -
تحدث عن حرارة أغسطس في الرياض.. المسند: أمطار وغبار بهذه المناطق -
والد مدير مرور حائل في ذمة الله -
فيديو.. أمريكية تحاول دهس زوجها عدة مرات بعد جدال بينهما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تدين انتهاكات متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى

Print
مصر تدين انتهاكات متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى تدين انتهاكات متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت وزارة الخارجية صباح امس تجدُد الانتهاكات للمسجد الأقصى المُبارك من قِبل متطرفين إسرائيليين تحت حماية القوات الإسرائيلية.

أكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، رفض الكامل للانتهاكات مُذكّرًا بأن مصر لطالما حذرت من المساس بالمسجد الأقصى الذي يحظى بمكانة عظمى لدى المسلمين في مختلف أرجاء الأرض.

أشار المتحدث إلى أن المسجد يُعد مكانًا لعبادة المسلمين وأنه، بما يحظى به من وضعية مقدسة، فإن المسؤولية تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية أن توفر الحماية للمُصلين حفاظًا على الأمن والاستقرار، مع الامتناع عن كل ما يُسهم في خلق أي توتر أو إجراء يؤدي إلى تصعيد، مع الدفع قدماً بضرورة إحياء العملية التفاوضية على أسس المرجعيات القانونية والقرارات والشرعية الدولية المعروفة في إطار حل الدولتين.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير المالية: ماضون في تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات

وزير المالية: ماضون في تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات

المصري البورسعيدي يحسم موقف كريم العراقي من الانتقال للزمالك

المصري البورسعيدي يحسم موقف كريم العراقي من الانتقال للزمالك

انخفاض عالمي.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الإثنين 2 أغسطس 2021

انخفاض عالمي.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الإثنين 2 أغسطس 2021

هام.. استخراج شهادات للحاصلين على لقاح كورونا في مصر وهذا سعرها

هام.. استخراج شهادات للحاصلين على لقاح كورونا في مصر وهذا سعرها