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غياب 52 طالبا عن امتحان الفلسفة في الثانوية العامة بالقليوبية

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غياب 52 طالبا عن امتحان الفلسفة في الثانوية العامة بالقليوبية غياب 52 طالبا عن امتحان الفلسفة في الثانوية العامة بالقليوبية

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أعلن مصدر بغرفة العمليات المركزية للتربية والتعليم في القليوبية غياب 52 طالبا في امتحانات مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية اليوم حيث حضر 19187 من إجمالى 19239 طالبا على مستوى لجان الإمتحان بالمحافظة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بسهولة ومستوى امتحان الفلسفة والمنطق الذي ادوه اليوم حيث رسم الإمتحان على وجوههم البهجه والسعادة، خاصة بالتزامن مع قدوم عيد الاضحي مطالبين الوزارة بالتخفيف عنهم في الامتحانات المقبلة، مؤكدين ان امتحان أزال آثار الامتحانات الصعبة الماضية، خاصة اللغة العربية والألمانية.

وتابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، بحضور سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سير انتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021 م، من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، للتأكد من بدء للامتحانات وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد واتخاذ اللازم طبياً للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

المصرى اليوم

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