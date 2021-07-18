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الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة مدينة نصر

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الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة مدينة نصر الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة مدينة نصر

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن حدوث مشاجرة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وقالت الداخلية: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن حدوث مشاجرة أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول».

وأضافت: «بالفحص تبين حضور كلٍ من طرف أول سيدة، وشقيقها، بهما إصابات متفرقة وتم إسعافهما، وطرف ثانٍ زوج الأولى ووالده إلى ديوان القسم، وقرر الطرف الأول بتضررهما من شخصين «غير متواجدين» لقيامهما بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المنوه عنها والاستيلاء على المنقولات الزوجية الخاصة بالأولى وكذا بعض المشغولات الذهبية لخلافات زوجية بين الأولى وزوجها، ولم يتهما الطرف الثانى بشيء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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