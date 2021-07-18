صدور أول مجلة متخصصة في علوم الرياضه بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية أول مجلة علمية للكلية منذ إنشائها عام 2015 بعنوان المجلة العلمية لعلوم الرياضة بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور نعيم فوزي عميد الكلية، والدكتور حمدي وتوت وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

قال الدكتور حمدي وتوت إن خطوة جيدة للارتقاء بقطاع الدراسات العليا والبحوث حيث تعد المجلة العلمية لعلوم الرياضة مجلة عملية متخصصة محكمة تعني بالبحوث والدراسات والتراجم والمقالات العلمية المتعلقة بمجموعة من المحاور المتنوعة والمتخصصة في مجالات التربية البدنية وعلوم الرياضة، كما أنها تمثل مرجعا علميا متميزا للباحثين في نشر البحوث المحكمة في مجالات التربية البدنية وعلوم الرياضة وفقا لقواعد النشر العالمية من خلال جدية الموضوعات ورصانة الطرح والموضوعية والدقة في صياغة النتائج والتوصيات.

أكد أن ذلك يعد تسهيلا على الباحثين في كافة المجالات لنشر الأبحاث والمقالات العلمية في كافة فروع الرياضة والارتقاء بمنظومة البحث العلمي في مصر خاصة في المجال الرياضي.