جامعة طنطا : تطبيق المقررات الإلكترونية بالعام الدراسى الجديد

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أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن بدء تحويل الكتاب الجامعي من صورته النمطية -الورقى- إلى كتاب إلكتروني من العام الدراسي الجديد 2021-2022 تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.



أوضح رئيس الجامعة، أن ذلك يأتى في إطار التحول الرقمي للجامعات وتخفيف النفقات على الطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة استعدت لذلك مسبقًا باتخاذ خطوات لدعم منصاتها الإلكترونية، فقد تم دعم مركز البيانات الرئيسى بالجامعة بعدد ١٢ خادما حديثا مدعومة بوحدات تخزين ودمجها داخل منظومة تأمين البيانات والنسخ الاحتياطي.



أضاف، أن بتلك الإضافات تكون وحدات الذاكرة قد زادت بمتوسط 400%، كما تم ربط كافة المجمعات الجامعية بكوابل الفيبر في ضوء بروتكول التعاون بين وزارة التعليم العالى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع سرعة شبكة المعلومات من 200 ميجا بت ثانية إلى 500 ميجا بت ثانية.