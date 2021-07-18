أخبار عاجلة

"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة -
إنقاذ شاب ماليزي حاول السباحة من بلاده إلى السعودية -
"ينبع".. لؤلؤة البحر الأحمر أحد أجمل شواطئ "صيف السعودية" -
"دراية المالية": 25 مليار ريال حجم "الأصول المدارة وتحت الحفظ" -
حالة تستمر حتى 8 مساء.. أمطار غزيرة ورياح نشطة على عسير -
المتر التجاري يسجل 130 ألف جنيه في مزاد علني لبيع محلات تجارية وصيدلية في بدر -
«المركزى للتعمير»: تدريب وتأهيل 808 آلاف شاب في مجال مهن التشييد والبناء خلال 7 سنوات -
اليوم .. محاكمة المتهم بهتك عرض طفل في حلوان -
المشدد 5 سنوات لنجار حاز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص بالشرقية -
إدراج جامعة الإسكندرية بتصنيف جامعات العالم ذات التأثير الحقيقي WURI للعام 2021 (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جامعة طنطا : تطبيق المقررات الإلكترونية بالعام الدراسى الجديد

Print
جامعة طنطا : تطبيق المقررات الإلكترونية بالعام الدراسى الجديد جامعة طنطا : تطبيق المقررات الإلكترونية بالعام الدراسى الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن بدء تحويل الكتاب الجامعي من صورته النمطية -الورقى- إلى كتاب إلكتروني من العام الدراسي الجديد 2021-2022 تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.


أوضح رئيس الجامعة، أن ذلك يأتى في إطار التحول الرقمي للجامعات وتخفيف النفقات على الطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة استعدت لذلك مسبقًا باتخاذ خطوات لدعم منصاتها الإلكترونية، فقد تم دعم مركز البيانات الرئيسى بالجامعة بعدد ١٢ خادما حديثا مدعومة بوحدات تخزين ودمجها داخل منظومة تأمين البيانات والنسخ الاحتياطي.


أضاف، أن بتلك الإضافات تكون وحدات الذاكرة قد زادت بمتوسط 400%، كما تم ربط كافة المجمعات الجامعية بكوابل الفيبر في ضوء بروتكول التعاون بين وزارة التعليم العالى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع سرعة المعلومات من 200 ميجا بت ثانية إلى 500 ميجا بت ثانية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه