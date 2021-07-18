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«لم تسمع نصيحتها».. زوجة ولي العهد البريطاني لـ ميجان ماركل: ركزي على الإيجابيات

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«لم تسمع نصيحتها».. زوجة ولي العهد البريطاني لـ ميجان ماركل: ركزي على الإيجابيات «لم تسمع نصيحتها».. زوجة ولي العهد البريطاني لـ ميجان ماركل: ركزي على الإيجابيات

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لم تستمع ميجان ماركل لنصيحة كاميلا زوجة ولي العهد البريطاني تشارلز حول الحياة الملكية. لا يزال الحوار الأزمة الذي أجراه الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يلقي بظلاله الكثيفة على القصر البريطاني، بعد أن أطلق ذلك الحوار العنان لمزاعم صارخة ضد العائلة الملكية، التي من بينها مواجهة الدوقة ميجان للعنصرية وأنها لم تلق الدعم عندما كانت تعاني من متاعب نفسية.

في حين أعلن القصر أن «مزاعم الحوار» كانت «خطيرة للغاية» وتعهد بإجراء تحقيق سري. وقالت صحيفة «دايلي إكسبرس» إن الحوار جاء بعدما أعلن هاري وميجان عن قرارها بالتنحي كأعضاء عاملين بالعائلة الملكية في يناير 2020، حيث أكد الزوجان في ذلك الوقت أنهما اتخذا القرار في سبيل «الاستقلال المادي»، وذلك بعدما ذكرا تفاصيل علنية بشأن كفاحهما .

وزعمت ميجان أن «أصهارها» قدما لها قليلا من الدعم، ولكن أحد أصدقاء الدوقة أكد أنهم حاولوا مساعدتها. بينما قال مصدر لصحيفة «ميل أونلاين» العام الماضي إن ميجان كانت ممتنة حقيقة لكاميلا التي كانت داعمة للغاية لها ودعتها إلى مآدب غذاء خاصة في الفترة الأولى من زواجها .

وأضاف أن ميجان استمعت إلى كاميلا تشارلز وفهمت منها أن هناك صعوبة حقيقية في الانضمام إلى العائلة الملكية خاصة عندما تكون من حياة عادية مختلفة. ونبه المصدر إلى أن كاميلا، عانت كثيرا مثل ميجان من الصحافة «السلبية» والعداء من جانب أعضاء البلاط الملكي وذلك بسبب صلتها بتشارلز عندما كان مازال متزوجا من الأميرة الراحلة ديانا .

وأشار التقرير إلى أن كاميلا نصت ميجان بأن تركز على إيجابيات دورها الجديد وأن تميل أمام العاصفة إذا كانت هناك تغطية صحفية سلبية، مؤكدا أنها قدمت نصيحتها عن كيفية التعامل مع الضغط أثناء غذاء خاص معها. وقضت الدوقة كاميلا، التي تبلغ من العمر 74 ما يقرب من عقد من الزمان في إعادة بناء صورتها وذلك بعدما أصبحت علاقتها بتشارلز قضية «رأي عام» في طلاقه من الأميرة ديانا. وتزوجت كاميلا وتشارلز في 2005 بعد 13 عاما من طلاقه وثمانية أعوام من وفاة ديانا.

المصرى اليوم

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