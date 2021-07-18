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بالمواعيد.. عروض مسرحية «أبوالعربي في mission impossible» خلال العيد

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بالمواعيد.. عروض مسرحية «أبوالعربي في mission impossible» خلال العيد بالمواعيد.. عروض مسرحية «أبوالعربي في mission impossible» خلال العيد

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شهد عرض مسرحية «أبوالعربي في mission impossible»، أمس الأول حضور جماهيري كبير، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، حسبما أكد الفنان حجاج عبدالعظيم المشارك في بطولة العرض.

وأضاف حجاج عبدالعظيم، في تصريحات خاصة للمصري اليوم، أن عروض المسرحية في العيد سوف تبدأ من ثاني أيام عيد الأضحى وتستمر حتي اليوم الرابع، الاربعاء والخميس والجمعة والسبت.

المسرحية كوميدية استعراضية إجتماعية بطولة النجم الكبير هاني رمزي، داليا البحيرى ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبدالعزيز وآخرون، والعرض من اخراج وإنتاج تامركرم، تأليف محسن رزق.

المصرى اليوم

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