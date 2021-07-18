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في اتصال هاتفي.. وزير الرياضة يطالب رئيسي الأهلي والزمالك بمراعاة جهود الدولة بعد الأزمة الأخيرة

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في اتصال هاتفي.. وزير الرياضة يطالب رئيسي الأهلي والزمالك بمراعاة جهود الدولة بعد الأزمة الأخيرة في اتصال هاتفي.. وزير الرياضة يطالب رئيسي الأهلي والزمالك بمراعاة جهود الدولة بعد الأزمة الأخيرة

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تبادل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، ومع حسين لبيب رئيس نادي الاتصالات الايجابية والتي جاءت جميعها رافضًة لكل التصرفات التي تصدر من هنا أو هناك لتنال من العلاقة التاريخية التي تربط بين قطبي الرياضة المصرية.

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتهنئة النادي الأهلي ومجلس إدارته بمناسبة الفوز بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد حرصه الشديد على وحدة الصف والتعاون بين كل المؤسسات الرياضية وأنه لابد من دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في كل الاتجاهات والتي تخوض تحديات صعبة خلال هذه المرحلة، وأن قطبي الكرة المصرية يقع عليهما العبء الأكبر للمساهمة في الطفرة الرياضية تماشيًا مع التطور الكبير الذي يسود المجالات المختلفة في البلاد.

المصرى اليوم

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