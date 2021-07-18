شوقي غريب يحذر لاعبيه من التحرك في فندق الإقامة

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حذر شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي لاعبيه من التحرك بالفندق الذي تقيم فيخ البعثة وهدد بتوقيع عقوبات قاسية على كل من يثبت تخلفة عن التعليمات الصارمة، وذلك من أجل فرض السيطرة والانضباط على اللاعبين داخل الفندق.

ووفقا للمدير الفني فإن بعثة المنتخب تقيم في الدور الخامس بفندق الاقامة والمطعم يوجد في الدور الـ22 وقال غريب: التحرك فقط من الطابق الخامس للدور الـ22 والعودة للغرف ووضعنا عقوبة قاسية لمن يخالف ذلك.

حسمت بعثة المنتخب الوطني الاوليمبي لكرة القدم المتواجدة حاليا باليابان استعدادا لخوض منافسات دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو موقفها من صيام يوم عرفة بعدما أبدى جميع أفراد البعثة رغبتهم في صيام يوم عرفة تقربا إلى الله .

ووفقا لشوقى غريب المدير الفني للمنتخب فقد وافق على صوم اللاعبين وتغيير موعد التدريبات والوجبات وجعلها تتناسب مع الصيام وقال: لا يوجد داعٍ لافطار اللاعبين ولم نعترض على صيام وقفة عرفة لمن يريد من اللاعبين وهو أمر اختياري لكل فرد بالبعثة وتابع: بناء على قرار اللاعبين تقرر تعديل موعد الوجبات لتكون سحورا وافطارا بدلا من فطار وعشاء.

من ناحية أخرى، أدى لاعبو المنتخب الاولمبي مرانه صباح أمس على أحد الملاعب الفرعية وذلك استعدادا لمواجهة منتخب اسبانيا الخميس المقبل في مستهل مشواره في اولمبياد طوكيو .

وتضمن التدريب جانبا تكتيكيا وفنيا في المقام الأول لشرح ودراسة طريقة لعبة منتخب إسبانيا بعد متابعة الجهاز الفني للمباراة الودية التي جمعت المنافس مع منتخب اليابان وديا.