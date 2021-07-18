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"أمانة جدة": 6 نقاط تفتيش لمنع دخول لحوم الأضاحي من المشاعر

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"أمانة جدة": 6 نقاط تفتيش لمنع دخول لحوم الأضاحي من المشاعر "أمانة جدة": 6 نقاط تفتيش لمنع دخول لحوم الأضاحي من المشاعر
هيأت خلال أيام العيد 3 مسالخ معتمدة وجندت 65 من المشرفين والعمال

جندت أمانة محافظة جدة أكثر من 65 من المشرفين والعمال، لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة لموسم هذا العام 1442هـ، من خلال نقاط التفتيش التي يتم التواجد بها على مدار الساعة بالتنسيق مع إدارة المسالخ وأسواق النفع العام والبلديات الفرعية وباقي إدارات الأمانة المعنية.

في حين اعتمدت الأمانة خطة عمل المسالخ لهذا الموسم وفق الاشتراطات الصحية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منعًا لتفشي المستجد كوفيد 19.

وهيأت الأمانة خلال أيام العيد 3 مسالخ معتمدة؛ وهي: "مسلخ جدة الرئيسي، مسلخ سوق الأنعام المركزي، مسلخ السبيل"، والتي تعمل بشكل منتظم من بعد صلاة الفجر حتى الثامنة مساءً، فضلًا عن السماح للمطابخ النظامية بالذبح خلال أيام العيد فقط، وذلك وفق الاشتراطات المحددة وبعد الحصول على التصاريح اللازمة؛ بهدف تخفيف التزاحم على المسالخ النظامية والتيسير على أصحاب الأضاحي، كما خصصت الأمانة سبع نقاط بيع الأغنام من خلال السيارات.

وأوضح مدير إدارة المسالخ رائد المطيري أن الأمانة خصصت ست نقاط تفتيش ستكون موزعة في نطاق البلديات الفرعية؛ وهي: بلدية الجنوب الفرعية بتخصيص "نقطتين" تفتيش، "بلدية أم السلم الفرعية، بلدية بريمان الفرعية، بالإضافة إلى بلدية ذهبان الفرعية، بلدية طيبة الفرعية"؛ لتغطي جميع المنافذ المؤدية إلى المحافظة، مضيفًا أن الأمانة سوف تتّخذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتم ضبطه في تهريب اللحوم.

وأشار المطيري إلى أن نقاط التفتيش ستكون مدعومة بالعناصر البشرية والمعدات والآليات، والتي تعمل على مدار الساعة، مبينًا أن أعداد الآليات والمعدات والعمالة المخصصة لهذه المهام هي "50" مشرفًا، و"15" عاملًا في كل وردية، بالإضافة للفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة لتعقُّب ورصد الباعة الجائلين للأغنام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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