أخبار عاجلة

تحدث عن حرارة أغسطس في الرياض.. المسند: أمطار وغبار بهذه المناطق -
والد مدير مرور حائل في ذمة الله -
فيديو.. أمريكية تحاول دهس زوجها عدة مرات بعد جدال بينهما -
"مركز تفشٍّ في آسيا".. إندونيسيا إلى ذروة "موجة كورونا الفتاكة"! -
تحرير 25 محضرًا في حملة تموينية على محال مدينة بلطيم -
وصول الغواصة (‏S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية‏‎ (صور) -
الإسكان: جارٍ تنفيذ 14 مشروعًا تنمويًا بمحافظة مطروح بتكلفة 2.85 مليار جنيه -
7 أغسطس بدء اختبارات القدرات بجامعة المنيا داخل 7 كليات ومعهد (تفاصيل) -
"نفع" تعلن برنامجها لتوظيف 30 من مستفيديها في قطاع الضيافة -
"طاقة" تعلن عن اكتمال صفقة بيع أسهمها في شركة "جيسكو" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقنيات حديثة في مستشفيات المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج خلال موسم هذا العام

Print
تقنيات حديثة في مستشفيات المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج خلال موسم هذا العام تقنيات حديثة في مستشفيات المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج خلال موسم هذا العام
دشنت الوزارة برنامج الأرشفة الإلكترونية لصور الأشعة وتبادلها فيما بين أقسام الأشعة

تقنيات حديثة في مستشفيات المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج خلال موسم هذا العام

فعّلت وزارة الصحة خلال موسم حج هذا العام العديد من التقنيات الطبية الحديثة في مستشفيات المشاعر المقدسة؛ لتسهيل الخدمة العلاجية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وسيتم تفعيل وحدة الطب الاتصالي في مستشفيات المشاعر؛ لاستخدامها في الحالات التي لا يتوفر بها طبيب في المكان بحيث تتيح هذه التقنية متابعة حالة المريض عن بُعد وبما يُسهل -بإذن الله- تقديم الخدمة للمريض في أسرع وقت.

ودشنت الوزارة برنامج الأرشفة الإلكترونية لصور الأشعة وتبادلها فيما بين أقسام الأشعة في مستشفيات المشاعر المقدسة والمستشفى الافتراضي بوزارة الصحة، بهدف تقديم الخدمات التشخيصية الدقيقة عبر استشاريي الأشعة لكتابة تقارير الأشعة، وتقديم الدعم لأطباء الأشعة الموجودين في مستشفيات المشاعر المقدسة.

كما شُغل نظام الخدمات المدارة في المختبرات بمستشفيات المشاعر؛ بهدف تنظيم وإدارة الوثائق بشكل إلكتروني، وتحويل بياناتها وفهرستها في أنظمة حاسوبية مخصصة، ليسهل البحث عنها واسترجاعها بيسر وسهولة.

تأتي هذه الخطوات مواصلة لجهود وزارة الصحة لاستثمار التقنيات الطبية الحديثة وتحقيق الاستفادة المثلى منها وبما يُسهم -بإذن الله- في تجويد الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء في مرافقها الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تحدث عن حرارة أغسطس في الرياض.. المسند: أمطار وغبار بهذه المناطق

تحدث عن حرارة أغسطس في الرياض.. المسند: أمطار وغبار بهذه المناطق

والد مدير مرور حائل في ذمة الله

والد مدير مرور حائل في ذمة الله

فيديو.. أمريكية تحاول دهس زوجها عدة مرات بعد جدال بينهما

فيديو.. أمريكية تحاول دهس زوجها عدة مرات بعد جدال بينهما

"مركز تفشٍّ في آسيا".. إندونيسيا إلى ذروة "موجة كورونا الفتاكة"!

"مركز تفشٍّ في آسيا".. إندونيسيا إلى ذروة "موجة كورونا الفتاكة"!