تحرير 599 محضرًا تموينيًا في الأقصر

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أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق، أسفرت عن تحرير عدد 599 محضرا ومخالفة تموينية، عبارة عن 207 مخالفات ضد المخابز ومنها «نقص وزن، مواصفات، غلق وتوقف، سجلات، ميزان، نظافة»، وعدد 380 قضية بالأسواق «إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر» .

وأضاف أنه تم تحرير عدد 12 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وضبط عدد 160 كجم لحوما مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأضاف أن حملات التموين أسفرت عن ضبط طن ونصف أرز تمويني مخصص للبطاقات التموينية بمحلات البقالة، نصف طن وربع دقيق مخابز بلديه، وضبط عدد 420 زجاجة زيت طعام تمويني داخل أحد المخازن غير المرخصة، كما تم ضبط 2 طن دقيق بمطحن الاتحاد بالأقصر محولة من مطحن سلندرات أرمنت متغيرة في خواصها الطبيعية واللون وبها نسبة زوائد وقشور عالية، وضبط نصف طن سكر بلدنا ناقص الوزن بمقدار50 جراما في العبوة الواحدة لدى الشركة المصرية.