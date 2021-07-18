أخبار عاجلة

تحدث عن حرارة أغسطس في الرياض.. المسند: أمطار وغبار بهذه المناطق -
والد مدير مرور حائل في ذمة الله -
فيديو.. أمريكية تحاول دهس زوجها عدة مرات بعد جدال بينهما -
"مركز تفشٍّ في آسيا".. إندونيسيا إلى ذروة "موجة كورونا الفتاكة"! -
تحرير 25 محضرًا في حملة تموينية على محال مدينة بلطيم -
وصول الغواصة (‏S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية‏‎ (صور) -
الإسكان: جارٍ تنفيذ 14 مشروعًا تنمويًا بمحافظة مطروح بتكلفة 2.85 مليار جنيه -
7 أغسطس بدء اختبارات القدرات بجامعة المنيا داخل 7 كليات ومعهد (تفاصيل) -
"نفع" تعلن برنامجها لتوظيف 30 من مستفيديها في قطاع الضيافة -
"طاقة" تعلن عن اكتمال صفقة بيع أسهمها في شركة "جيسكو" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تحرير 599 محضرًا تموينيًا في الأقصر

Print
تحرير 599 محضرًا تموينيًا في الأقصر تحرير 599 محضرًا تموينيًا في الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة بالأقصر، أن الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق، أسفرت عن تحرير عدد 599 محضرا ومخالفة تموينية، عبارة عن 207 مخالفات ضد المخابز ومنها «نقص وزن، مواصفات، غلق وتوقف، سجلات، ميزان، نظافة»، وعدد 380 قضية بالأسواق «إعلان ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر» .

وأضاف أنه تم تحرير عدد 12 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وضبط عدد 160 كجم لحوما مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأضاف أن حملات التموين أسفرت عن ضبط طن ونصف أرز تمويني مخصص للبطاقات التموينية بمحلات البقالة، نصف طن وربع دقيق مخابز بلديه، وضبط عدد 420 زجاجة زيت طعام تمويني داخل أحد المخازن غير المرخصة، كما تم ضبط 2 طن دقيق بمطحن الاتحاد بالأقصر محولة من مطحن سلندرات أرمنت متغيرة في خواصها الطبيعية واللون وبها نسبة زوائد وقشور عالية، وضبط نصف طن سكر بلدنا ناقص الوزن بمقدار50 جراما في العبوة الواحدة لدى الشركة المصرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تراجع أسعار النفط.. و"برنت" عند 74.47 دولار للبرميل

تراجع أسعار النفط.. و"برنت" عند 74.47 دولار للبرميل

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

نقيب الفلاحين يكشف ميعاد رفع أسعار الطماطم إلى ضعف سعرها الحالي

نقيب الفلاحين يكشف ميعاد رفع أسعار الطماطم إلى ضعف سعرها الحالي

"فايزر" و"موديرنا" ترفعان أسعار اللقاحات بعد زيادة الطلب

"فايزر" و"موديرنا" ترفعان أسعار اللقاحات بعد زيادة الطلب