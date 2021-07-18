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بحضور وزير قطاع الأعمال.. عبدالرحيم كمال يوقع روايته «أبناء حورة»

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بحضور وزير قطاع الأعمال.. عبدالرحيم كمال يوقع روايته «أبناء حورة» بحضور وزير قطاع الأعمال.. عبدالرحيم كمال يوقع روايته «أبناء حورة»

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وقع السيناريست والكاتب الروائي عبدالرحيم كمال مساء أمس السبت روايته الجديدة «أبناء حورة» في تمام السابعة مساء بمكتبة ديوان في الجديدة. بحضور وزير قطاع الأعمال هشام توفيق ومدير التصوير سامح سليم والمخرجين مجدي أحمد على ونيفين شلبي والسيناريست ناصر عبدالرحمن والإعلامية والفنانة منى المراغي والفنانة سلمى غريب والفنان سامح السيد.

تحكي الراوية قصة سيدة تدعى حورة وأولادها «نور الطريق جمال» و«حُسن الجوار جمال» و«سيف القضاء جمال»، نقابل الرياحي والحُر الواثق ورمَّاح الحكَّاء، نرى العمالقة ونختبئ من الغيلان وندخل عوالم يمتزج فيها الطير والبشر، نعيش في قاهرة لا تشبه قاهرتنا، ومستقبل لا يشبه حاضرنا، لكن شيئًا واحدًا يربطنا، هو النجاة في الحب مهما تعددت طرائقه، أو كما يقول الشيخ صفي الدين بإخلاص ويقين: «ثوب الحب لا يُصنع إلا بخيوط من عجب».

عبدالرحيم كمال كتب عددا من الأعمال الروائية إلى جانب المسلسلات التليفزيونية، مثل: «الخواجة عبدالقادر» و«ونوس» و«شيخ العرب همام»، «القاهرة كابول»، «نجيب زاهي زركش». والرحايا ويونس ولد فضة والكنز.

المصرى اليوم

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