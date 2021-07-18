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إزالة حالة تعد على أرض زراعية بقلين

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إزالة حالة تعد على أرض زراعية بقلين إزالة حالة تعد على أرض زراعية بقلين

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تحت إشراف رئيس مركز ومدينة قلين، المحاسب فادي عبدالفضيل شميس ، والنواب بالمدينه ورئيس قرية البكاتوش والإدارة الزراعية ، تم تنفيذ ازالة حالة تعدي على أرض زراعية بقريه البكاتوش.

وقال رئيس المدينه لقد جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بضروره استمرارحملات الازاله المُكبرة علي مدار اليوم للتصدي بكل حزم للتعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والتصدي لبعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.

أوضح رئيس مركز ومدينة قلين أنه تم إزالة التعديات والمخالفات بقرى المركز والمدينه ، لافتًا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية التي نص عليها القانون الجديد ضد المخالفين وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها.

وأكد رئيس المركز والمدينه، أن الدولة لن تسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية أثناء تطبيقها الإجراءات الخاصة بمواجهة المستجد.

المصرى اليوم

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