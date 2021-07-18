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مقتل ٢ وإصابة ٥ في مشاجرة بين أبناء عمومة على ملكية منزل عمتهم قبل دفنها بسوهاج

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مقتل ٢ وإصابة ٥ في مشاجرة بين أبناء عمومة على ملكية منزل عمتهم قبل دفنها بسوهاج مقتل ٢ وإصابة ٥ في مشاجرة بين أبناء عمومة على ملكية منزل عمتهم قبل دفنها بسوهاج

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لقى اليوم عامل وطفل مصرعهما إثر إصابتهما بطلقات رش خرطوش، فيما أصيب ٥ أشخاص آخرون بإصابات وجروح متفرقة، في معركة دامية نشبت بين أبناء عمومة بسبب الخلاف على ملكية منزل عمة لهم عقب وفاتها داخل المستشفى، والرغبة في سيطرة كل طرف منهم على المنزل قبل دفن جثتها.

انتقلت قوات من الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب المشاجرة بالطوب والعصى والشوم، وإطلاق أحد الطرفين الرصاص من سلاح خرطوش، وجرى السيطرة على الموقف وضبط المتهمين، وتم فرض تواجد أمنى مكثف داخل القرية.

وكان اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، بوقوع مشاجرة بين طرفين أبناء عمومة بقرية «المجابرة» بدائرة المركز، وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفين ومصابين، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وضباط وقيادات الشرطة، وقوات من الأمن المركزى.

وتبين من المعاينة والفحص للعميد أحمد شوقى رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الجنوب، أن المشاجرة وقعت بين أبناء عمومة عقب وفاة عمة لهم «٦٧ سنة»، ولم تنجب أبناء، داخل أحد المستشفيات بمدينة سوهاج، وعلى الفور سارع الطرفان بمحاولة السيطرة والاستيلاء على منزل السيدة «الميراث» قبل إتمام مراسم دفنها، مما نتج عنه وقوع مشاجرة بينهم بالشوم والعصى والطوب، وأطلق أحد الطرفين الرصاص من سلاح ناري خرطوش بحوزته، مما نتج عنه مصرع كل من: محمود. ح «٣٠ سنة- عامل»، والطفل عبدالحميد. م «٦ سنوات»، على إثر إصابتهما بطلقات خرطوش وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزى، وأصيب كل من محمد. م «٢٨ سنة» بطلق خرطوش بالعضد الأيسر، وعبدالمحسن. ا «٦٥ سنة» بجرح رضى بالرأس وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وفاطمة. م «٥٥ سنة» بكسر في الساعد الأيمن، وسعاد. ا. ع «٦٠ سنة» بجروح وكدمات متفرقة بالوجه، وفتحية. ع «٦٠ سنة» بكسر في الساعد الأيمن، وجرى نقلهن إلى مستشفى جرجا المركزى، وتم ضبط طرفى المشاجرة والمتهم بإطلاق الرصاص الخرطوش والسلاح المستخدم، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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