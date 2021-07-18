«الزراعة»: مطالب بإنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع رجال الأعمال في القرى والمدن لتنمية الريف

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أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، توصيات ورشة العمل التدريبية في مجال «تنمية الريف المصرى»، والذي نظمها القطاع بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى CARDNE، منها إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع رجال الأعمال في القرى والمراكز والمدن.

وأشار «عزوز» إلى أن المشاركون في ورشة العمل، أكدوا على التوسع في التوعية بدور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتنمية القرية المصرية، ورفع مستوى معيشة أبنائها، فضلا عن زيادة دور المرأة الريفية في تحقيق التنمية والاستفادة منها، مع تذليل معوقات التنمية الريفية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال.

وأوصى المشاركون، بإنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع رجال الأعمال في القرى والمراكز والمدن وعمل توعية لهم بدورهم نحو رفع مستوى الريف المصرى والمرأة الريفية والشباب، والتوسع في أنشطة المسؤولية المجتمعية، فضلا عن انشاء مجتمعات خدمية في الريف وعمل هيكل تنظيمي لها، مع إمكانية انشاء ادارة أو هيئة حكومية تختص بالتنمية الريفية للتنسيق بين كافة الجهات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من تلك الجهود في التنمية الريفية.

وأكد المشاركون أيضًا أهمية إقامة وحدات تصنيع زراعي وغذائي بالقرى تتناسب مع المحاصيل المنزرعة بكل محافظة لتعظيم القيمة المضافة والمساهمة في تسويق المحاصيل الزراعية.

وتضنمت التوصيات إعداد نشرات ارشادية في نقاط محددة توضح الدور الذي تقوم به الدولة والوزارات المختلفة في تقديم الخدمات والانفاقات حتى تعم الفائدة ويتم توعيه الفئات المعنيه بما يتم على أرض الوطن من مشروعات خدميه لتحقيق التنمية والتنسيق الكامل والشامل مع المراكز البحثية المختصصه في مجال تنمية المجتمع الريفي مع الاستعانة بالدراسات والبحوث ذات الاهمية التطبيقية التي تم تنفيذها بالفعل.

وشارك في ورشة العمل عدد من الباحثين بمعهد بحوث الارشاد الزراعي، وممثلي الادارة المركزية للارشاد الزراعي، الادارة المركزية لشؤون المديريات، الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعي، الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.